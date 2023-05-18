Раскрыты подробности о последствиях взрыва на ж/д путях в Крыму
После взрыва на ж/д путях в Крыму с рельсов сошли 11 вагонов
После взрыва, прогремевшего в Крыму на ж/д путях, с рельсов сошли 11 вагонов состава, в котором их было 23. Об этом сообщает SHOT.
Последствия подрыва ж/д путей в Крыму. Видео © SHOT
Как уточняет телеграм-канал, пять из этих 11 вагонов опрокинулись, один буквально разорвало. Повреждено 75 метров полотна, на месте взрыва — воронка диаметром 12 метров. Обошлось без пострадавших.
Напомним, сегодня взрыв на путях произошёл в Симферопольском районе Крыма. Сразу появилась версия о подрыве железнодорожных путей в районе села Чистенькое. Глава Крыма Сергей Аксёнов подчеркнул, что пострадавших в результате ЧП нет.
Телеграм-канал "ЧП / Крым"