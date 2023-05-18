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18 мая, 10:26

Раскрыты подробности о последствиях взрыва на ж/д путях в Крыму

После взрыва на ж/д путях в Крыму с рельсов сошли 11 вагонов

После взрыва, прогремевшего в Крыму на ж/д путях, с рельсов сошли 11 вагонов состава, в котором их было 23. Об этом сообщает SHOT.

Последствия подрыва ж/д путей в Крыму. Видео © SHOT

Как уточняет телеграм-канал, пять из этих 11 вагонов опрокинулись, один буквально разорвало. Повреждено 75 метров полотна, на месте взрыва — воронка диаметром 12 метров. Обошлось без пострадавших.

Появилось видео с места ЧП на ж/д в Крыму, где сошли с путей вагоны с зерном

Появилось видео с места ЧП на ж/д в Крыму, где сошли с путей вагоны с зерном

Напомним, сегодня взрыв на путях произошёл в Симферопольском районе Крыма. Сразу появилась версия о подрыве железнодорожных путей в районе села Чистенькое. Глава Крыма Сергей Аксёнов подчеркнул, что пострадавших в результате ЧП нет.

Обложка ©

Телеграм-канал "ЧП / Крым"

Андрей Григорьев
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