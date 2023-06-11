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11 июня, 18:22

В Белгородской области восстановили движение поездов после схода 15 вагонов

В Белгородской области, где накануне вечером произошёл сход 15 вагонов грузового поезда, полностью восстановили движение железнодорожного транспорта, сообщает пресс-служба Юго-Восточной железной дороги.

"Движение поездов на перегоне Хлевище – Бирюч, прерванное в результате схода вагонов грузового поезда, в 20:00 мск восстановлено в полном объёме", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что восстановительные работы на перегоне, в частности уборка опрокинутых вагонов, ещё продолжаются, но это никак не влияет на график движения поездов.

В Кировском районе Крыма восстановили движение поездов

В Кировском районе Крыма восстановили движение поездов

Как уже сообщал Лайф, в ночь на 11 июня в Алексеевском городском округе Белгородской области с рельсов сошли 15 грузовых вагонов. Они были пустые. Обошлось без жертв и пострадавших. Из-за этого пришлось временно приостановить движение электричек и пригородных поездов.

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Telegram / ЮВЖД Сегодня

Наталья Исакова
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