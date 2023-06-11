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11 июня, 15:20

В Кировском районе Крыма восстановили движение поездов

Аксёнов: Движение на железнодорожном участке в Крыму восстановлено

На железнодорожном участке в Кировском районе Крыма восстановлено движение поездов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

"Движение на железнодорожном участке в Кировском районе Крыма восстановлено. Спасибо сотрудникам Крымской железной дороги и других служб, кто участвовал в устранении повреждений", — написал он в своём телеграм-канале.

Под Белгородом приостановили движение пригородных поездов из-за схода 15 грузовых вагонов

Под Белгородом приостановили движение пригородных поездов из-за схода 15 грузовых вагонов

Напомним, сегодня в Кировском районе Крыма было приостановлено движение поездов в связи с повреждением железнодорожного полотна. Уточнялось, что причиной повреждений стал взрыв на перегоне Владиславовка – Кировск.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Николь Вербер
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