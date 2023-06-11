В Кировском районе Крыма восстановили движение поездов

На железнодорожном участке в Кировском районе Крыма восстановлено движение поездов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

"Движение на железнодорожном участке в Кировском районе Крыма восстановлено. Спасибо сотрудникам Крымской железной дороги и других служб, кто участвовал в устранении повреждений", — написал он в своём телеграм-канале.