Взрыв стал причиной приостановки движения поездов в Крыму
SHOT: Движение поездов в Крыму было приостановлено из-за взрыва
Движение поездов в Крыму было приостановлено в результате взрыва. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным телеграм-канала, взрыв произошёл в Кировском районе на железнодорожном перегоне Владиславовка – Кировск. Прибывшие на место медики осмотрели машиниста. Он не пострадал.
Напомним, ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил о приостановке движение поездов. Уточнялось, что причиной стало повреждение железнодорожного полотна. Восстановительные работы займут от трёх до четырёх часов. На это время для пассажиров будет организован трансфер автобусами.
Сергей Мальгавко / ТАСС