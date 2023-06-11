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11 июня, 14:39

Взрыв стал причиной приостановки движения поездов в Крыму

SHOT: Движение поездов в Крыму было приостановлено из-за взрыва

Движение поездов в Крыму было приостановлено в результате взрыва. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным телеграм-канала, взрыв произошёл в Кировском районе на железнодорожном перегоне Владиславовка – Кировск. Прибывшие на место медики осмотрели машиниста. Он не пострадал.

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Напомним, ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил о приостановке движение поездов. Уточнялось, что причиной стало повреждение железнодорожного полотна. Восстановительные работы займут от трёх до четырёх часов. На это время для пассажиров будет организован трансфер автобусами.

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Сергей Мальгавко / ТАСС

Николь Вербер
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