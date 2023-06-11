Взрыв стал причиной приостановки движения поездов в Крыму

Движение поездов в Крыму было приостановлено в результате взрыва. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным телеграм-канала, взрыв произошёл в Кировском районе на железнодорожном перегоне Владиславовка – Кировск. Прибывшие на место медики осмотрели машиниста. Он не пострадал.