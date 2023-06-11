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11 июня, 13:55

На востоке Крыма приостановили движение поездов из-за повреждённых рельсов

Аксёнов: В Кировском районе Крыма приостановлено движение поездов

В Крыму остановлено движение поездов в результате повреждения железнодорожного полотна. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

"В Кировском районе Крыма в связи с повреждением железнодорожного полотна приостановлено движение поездов. Ориентировочное время устранения проблем займёт от трёх до четырёх часов. На месте работают все профильные службы", — написал он в своём телеграм-канале.

Аксёнов уточнил, что в результате ЧП никто не пострадал. Ситуация находится на его контроле. Он также добавил, что для пассажиров будет организован трансфер автобусами, и призвал всех соблюдать спокойствие.

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Ранее в Алексеевском городском округе Белгородской области с рельсов сошли 15 грузовых вагонов. Они были пустые. Жертв нет, также никто не пострадал. При этом из-за ЧП всё же пришлось приостановить временно движение электричек и пригородных поездов.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Николь Вербер
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