На востоке Крыма приостановили движение поездов из-за повреждённых рельсов

В Крыму остановлено движение поездов в результате повреждения железнодорожного полотна. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

"В Кировском районе Крыма в связи с повреждением железнодорожного полотна приостановлено движение поездов. Ориентировочное время устранения проблем займёт от трёх до четырёх часов. На месте работают все профильные службы", — написал он в своём телеграм-канале.

Аксёнов уточнил, что в результате ЧП никто не пострадал. Ситуация находится на его контроле. Он также добавил, что для пассажиров будет организован трансфер автобусами, и призвал всех соблюдать спокойствие.