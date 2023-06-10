Регион

Уведомления отключены

10 июня, 04:53

Системы ПВО сбили две баллистические ракеты в Крыму

Аксёнов заявил о двух сбитых украинских баллистических ракетах в Крыму

Системы противовоздушной обороны в Крыму сбили две баллистические ракеты, запущенные Украиной. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

"Утром силами ПВО сбиты две баллистические ракеты, запущенные украинским ОТРК "Гром-2". В результате атаки жертв и пострадавших нет", — написал он в телеграм-канале.

В Крыму заглушили и посадили украинский беспилотник

В Крыму заглушили и посадили украинский беспилотник

Ранее Аксёнов заявил, что цели СВО могут быть скорректированы. По его словам, ситуация меняется ежедневно.

Обложка ©

t.me / Аксёнов Z 82

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Сергей Аксенов
  • Происшествия
  • Крым, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров