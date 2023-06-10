Системы ПВО сбили две баллистические ракеты в Крыму
Аксёнов заявил о двух сбитых украинских баллистических ракетах в Крыму
Системы противовоздушной обороны в Крыму сбили две баллистические ракеты, запущенные Украиной. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
"Утром силами ПВО сбиты две баллистические ракеты, запущенные украинским ОТРК "Гром-2". В результате атаки жертв и пострадавших нет", — написал он в телеграм-канале.
Ранее Аксёнов заявил, что цели СВО могут быть скорректированы. По его словам, ситуация меняется ежедневно.
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