Системы ПВО сбили две баллистические ракеты в Крыму

Системы противовоздушной обороны в Крыму сбили две баллистические ракеты, запущенные Украиной. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

"Утром силами ПВО сбиты две баллистические ракеты, запущенные украинским ОТРК "Гром-2". В результате атаки жертв и пострадавших нет", — написал он в телеграм-канале.