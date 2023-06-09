Глава Крыма Аксёнов заявил, что цели СВО могут быть скорректированы

Из-за переменчивости ситуации в зоне боевых действий цели специальной военной операции могут быть скорректированы, считает глава Крыма Сергей Аксёнов.

"Цели там должен обозначить лидер, он их обозначит так или иначе, то есть окончательно. Они обозначены. Владимир Владимирович о них всё время говорит. Однако ситуация меняется ежедневно, думаю, что всё-таки и цели будут так или иначе скорректированы, я лично не сомневаюсь", — сказал Аксёнов в интервью телеканалу "Крым 24".

По его словам, изначально он считал, что если большая часть Украины останется недемилитаризованной, то Незалежная станет членом НАТО, а затем с Киевом вообще будет трудно о чём-то говорить.