Село в Белгородской области попало под обстрел ВСУ

Украинские войска обстреляли село Вязовое в Белгородской области. К счастью, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Сегодня под обстрел ВСУ попала окраина села Вязовое Краснояружского района. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены кровля сенохранилища и фасад хозпостройки на территории сельскохозяйственного предприятия", — написал он в телеграм-канале.

По словам Гладкова, аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия атаки со стороны ВСУ.