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12 июня, 08:25

Село в Белгородской области попало под обстрел ВСУ

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Вязовое в Белгородской области

Украинские войска обстреляли село Вязовое в Белгородской области. К счастью, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Сегодня под обстрел ВСУ попала окраина села Вязовое Краснояружского района. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены кровля сенохранилища и фасад хозпостройки на территории сельскохозяйственного предприятия", — написал он в телеграм-канале.

По словам Гладкова, аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия атаки со стороны ВСУ.

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Накануне Гладков сообщал, что украинские войска за сутки выпустили более 170 снарядов по территории Белгородской области. Так, в Грайворонском горокруге из миномёта и гранатомёта было обстреляно село Сподарюшино — зафиксирован 41 прилёт.

Обложка ©

t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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