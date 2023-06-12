Село в Белгородской области попало под обстрел ВСУ
Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Вязовое в Белгородской области
Украинские войска обстреляли село Вязовое в Белгородской области. К счастью, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Сегодня под обстрел ВСУ попала окраина села Вязовое Краснояружского района. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены кровля сенохранилища и фасад хозпостройки на территории сельскохозяйственного предприятия", — написал он в телеграм-канале.
По словам Гладкова, аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия атаки со стороны ВСУ.
Накануне Гладков сообщал, что украинские войска за сутки выпустили более 170 снарядов по территории Белгородской области. Так, в Грайворонском горокруге из миномёта и гранатомёта было обстреляно село Сподарюшино — зафиксирован 41 прилёт.
t.me / V_Zelenskiy_official