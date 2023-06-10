Житель Донецка погиб при обстреле ВСУ Петровского района
Кулемзин: При обстреле ВСУ западной части Донецка погиб мужчина
Мирный житель Донецка погиб в результате обстрела украинскими войсками Петровского района. Об этом написал в телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате варварского обстрела Петровского района на улице Соколовского погиб мужчина. <…> По уточнённой информации, погибший — мужчина 1960 года рождения", — сообщил Кулемзин.
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Ранее ВСУ обстреляли город Молочанск Запорожской области из HIMARS, погиб мирный житель.
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ТАСС / Спринчак Валентин