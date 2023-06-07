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Регион
Опубликовано 7 июня 2023, 11:22
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ВСУ обстреляли Молочанск из HIMARS, погиб мирный житель

ВСУ открыли огонь по городу Молочанску в Запорожской области из американских реактивных систем залпового огня HIMARS ("Хаймарс"), в результате чего погиб мирный житель. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

"В результате артиллерийского обстрела боевиками ВСУ Молочанска в доме 83 на улице Луговой один человек скончался от травм, не совместимых с жизнью, ещё один получил ранения различной степени тяжести", — сообщил собеседник агентства.

Молочанск — это город в Пологовском районе Запорожской области. Численность населения до начала специальной военной операции составляла порядка семи тысяч человек. Своё название город получил в честь молочно-консервного комбината, но он не работает с середины 2000-х из-за кризиса и банкротства.

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Getty Images / Ezra Acayan

Марина Калегина
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