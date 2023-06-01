При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли два мирных жителя
СЦКК: Два человека погибли при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Два мирных жителя Донецка погибли в результате обстрела Петровского района города со стороны украинских военных. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Донецк, Петровский район. По улице Петровского, 255 погибли мужчины 1993, 1990 года рождения", — указывается в сообщении.
По данным СЦКК ДНР, за последние семь часов противник три раза обстрелял Петровский район Донецка. Всего было выпущено 16 снарядов калибром 155 миллиметров.
Ранее сообщалось, что ВСУ трижды обстреляли белгородский город Шебекино из "Градов": в 12 часов ночи, в 03:40 и в 05:15. По последним данным, пострадало восемь человек.
t.me / V_Zelenskiy_official