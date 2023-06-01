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Опубликовано 1 июня 2023, 07:19
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При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли два мирных жителя

СЦКК: Два человека погибли при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Два мирных жителя Донецка погибли в результате обстрела Петровского района города со стороны украинских военных. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Донецк, Петровский район. По улице Петровского, 255 погибли мужчины 1993, 1990 года рождения", — указывается в сообщении.

По данным СЦКК ДНР, за последние семь часов противник три раза обстрелял Петровский район Донецка. Всего было выпущено 16 снарядов калибром 155 миллиметров.

Гладков: Два человека ранены при обстреле ВСУ села Новопетровка под Белгородом
Гладков: Два человека ранены при обстреле ВСУ села Новопетровка под Белгородом

Ранее сообщалось, что ВСУ трижды обстреляли белгородский город Шебекино из "Градов": в 12 часов ночи, в 03:40 и в 05:15. По последним данным, пострадало восемь человек.

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t.me / V_Zelenskiy_official

Евгения Колесникова
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