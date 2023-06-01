Гладков: Два человека ранены при обстреле ВСУ села Новопетровка под Белгородом
Украинские войска обстреливают село Новопетровка в Белгородской области. Как сообщил губернатор региона, в результате атаки ранения получили два преподавателя сельской школы.
"Под артиллерийским обстрелом ВСУ находится село Новопетровка Валуйского городского округа. По предварительной информации, есть двое пострадавших — преподаватели сельской школы", — написал он в телеграм-канале.
Глава области уточнил, что мужчина госпитализирован с осколочным ранением правого предплечья, а женщина — с осколочными ранениями рук. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Осколками снарядов выбиты стёкла и посечены фасады в зданиях школы, медпункта и нескольких домовладениях. В данный момент продолжается подомовой обход.
Напомним, 30 мая ВСУ обстреляли пункт временного размещения в Шебекине, погиб один человек. И уже в ночь на 31 мая была совершена новая массированная атака, в результате которой ранения получили четыре человека. Вечером того же дня под обстрел ВСУ попал населённый пункт Щетиновка, позднее ещё город Шебекино и село Графовка. О пострадавших не сообщалось. А сегодня ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ на протяжении часа вели обстрел белгородского Шебекина. Позднее он рассказал о работе системы ПВО над Белгородским районом. Всего было три обстрела: в 12 часов ночи, в 03:40 и в 05:15. Пять человек пострадали. Позже число пострадавших при обстреле Шебекина увеличилось до восьми. Утром белгородский оперштаб опроверг информацию о прорыве войск ВСУ в регион.
t.me / V_Zelenskiy_official