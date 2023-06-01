Гладков: Два человека ранены при обстреле ВСУ села Новопетровка под Белгородом

Украинские войска обстреливают село Новопетровка в Белгородской области. Как сообщил губернатор региона, в результате атаки ранения получили два преподавателя сельской школы.

"Под артиллерийским обстрелом ВСУ находится село Новопетровка Валуйского городского округа. По предварительной информации, есть двое пострадавших — преподаватели сельской школы", — написал он в телеграм-канале.