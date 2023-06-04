Песков уличил ЕС в лицемерии после обстрелов ВСУ Белгородской области
Песков: Европа говорит о "правах человека", только когда ей удобно
Права человека и европейские ценности стали "гуттаперчевым" понятием для стран Евросоюза. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя реакцию Запада, а точнее её отсутствие, после обстрелов ВСУ Белгородской области.
Дмитрий Песков прокомментировал молчание Запада об обстрелах Белгородской области. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
"Права человека и европейские ценности — это такая гуттаперчевая вещь в понимании тех же самых европейцев. Фактически они продолжают свою гуттаперчевую линию: когда им удобно, происходят отсылки на все эти "вселенские ценности" для них. Когда им неудобно, этих ссылок не происходит", — заявил Песков в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой публикует журналист Павел Зарубин в своём телеграм-канале.
Напомним, Белгородская область в последние дни регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Например, только вчера в Шебекинском округе погибли две женщины, а в Соболевке — три человека. Обстреливают мирных жителей даже ночью. Так, сегодня были зафиксированы прилёты сразу в двух районах — Шебекинском и Волоконовском. Чтобы хоть как-то уберечь невинных людей, власти переселяют их в пункты временного размещения. Сейчас там уже более четырёх тысяч жителей. При этом детей было решено отправить на летние каникулы в другие регионы.
ТАСС / Михаил Терещенко