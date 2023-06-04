Песков: Россия должна довести специальную военную операцию до конца

Россия должна довести специальную военную операцию до конца, альтернативного варианта нет. Такую позицию обозначил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства заявил об этом, комментируя молчание коллективного Запада об обстрелах мирных жителей Белгородской области со стороны ВСУ. Песков обратил внимание на то, что эти же страны долгие годы не замечали бомбёжек Донбасса, "когда ещё не было СВО". Сейчас они просто продолжают свою "гуттаперчевую линию", подчеркнул представитель Кремля.

"Нам надо знать своё дело, делать своё дело и доделать своё дело до конца. У нас нет другой альтернативы", — добавил пресс-секретарь президента в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", отрывок из которой опубликовал в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин.