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25 мая, 09:55

Песков увидел в заявлениях Киева о Путине подтверждение необходимости СВО

Песков: Военная спецоперация более чем оправданна и нужна

Заявление украинской разведки о президенте России Владимире Путине как о главной цели являются террористическими, поэтому специальная военная операция более чем оправданна. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Специальная военная операция более чем оправданна, более чем нужна и должна быть завершена достижением поставленных целей", — сказал представитель Кремля журналисту Павлу Зарубину.

В Кремле прокомментировали угрозы украинской разведки в адрес Путина

В Кремле прокомментировали угрозы украинской разведки в адрес Путина

Ранее Песков назвал не новой информацию о том, что за атакой беспилотников на Кремль стоит Киев. Так он прокомментировал сообщения газеты The New York Times о том, что власти США считают, что к атаке на Кремль причастна одна из украинских спецслужб.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Наталья Исакова
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