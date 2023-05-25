Песков увидел в заявлениях Киева о Путине подтверждение необходимости СВО
Песков: Военная спецоперация более чем оправданна и нужна
Заявление украинской разведки о президенте России Владимире Путине как о главной цели являются террористическими, поэтому специальная военная операция более чем оправданна. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин".
"Специальная военная операция более чем оправданна, более чем нужна и должна быть завершена достижением поставленных целей", — сказал представитель Кремля журналисту Павлу Зарубину.
Ранее Песков назвал не новой информацию о том, что за атакой беспилотников на Кремль стоит Киев. Так он прокомментировал сообщения газеты The New York Times о том, что власти США считают, что к атаке на Кремль причастна одна из украинских спецслужб.
ТАСС / Сергей Бобылев