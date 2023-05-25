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25 мая, 07:59

Песков прокомментировал сообщения, что за атакой дронов на Кремль всё же стоит Киев

Песков: Москва исходит из того, что за атакой дронов на Кремль стоит Киев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал не новой информацию о том, что за атакой беспилотников на Кремль стоит Киев. Как он указал в разговоре с журналистами, Москва с самого начала об этом заявляла.

Так представитель Кремля прокомментировал сообщения газеты The New York Times о том, что власти США считают, что к атаке на Кремль причастна одна из украинских спецслужб.

"Мы же сразу сказали, что за этим стоит киевский режим. В конце концов, не имеет большой разницы, какое из подразделений киевского режима за этим стоит. За этим стоит киевский режим, мы это знаем, отдаём себе в этом отчёт и из этого и исходим при выстраивании нашей работы", — сказал представитель Кремля.

Зеленский вновь открестился от атаки дронов на Кремль

Зеленский вновь открестился от атаки дронов на Кремль

Как сообщал Лайф, в ночь на 3 мая была попытка беспилотниками нанести удар по Кремлю. Два дрона атаковали Сенатский дворец, но в результате эффективных действий спецслужб и военных аппараты были выведены из строя. Повреждены оказались лишь два медных листа обшивки купола. Президента РФ Владимира Путина в тот момент не было в резиденции. Москва расценила атаку дронов как покушение на главу государства, а СК РФ возбудил дело о теракте. При этом официально Киев отрицает причастность к атаке на Кремль.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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