Песков прокомментировал сообщения, что за атакой дронов на Кремль всё же стоит Киев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал не новой информацию о том, что за атакой беспилотников на Кремль стоит Киев. Как он указал в разговоре с журналистами, Москва с самого начала об этом заявляла.

Так представитель Кремля прокомментировал сообщения газеты The New York Times о том, что власти США считают, что к атаке на Кремль причастна одна из украинских спецслужб.