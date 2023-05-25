В Кремле прокомментировали угрозы украинской разведки в адрес Путина

Террористический режим говорит о своих террористических устремлениях. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление замначальника ГУР Украины Вадима Скибицкого о том, что убийство президента Владимира Путина — "цель номер один" для этого ведомства. Слова представителя Кремля прозвучали в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

Песков ответил на угрозы украинской разведки об убийстве Путина. Видео © Telegram / Павел Зарубин

"Террористический режим говорит о своих террористических устремлениях. СВО более чем оправданна, более чем нужна и должна быть завершена достижением поставленных целей", — сказал Песков, комментируя угрозы со стороны киевского режима.

Отвечая на вопрос об усилении охраны президента, Песков подчеркнул, что российские спецслужбы "знают, что они делают".

Накануне Скибицкий в интервью немецкому изданию Welt заявил, что украинская разведка хочет ликвидировать Путина и главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Также в планах Киева — убийство Сергея Шойгу, Валерия Герасимова, Рамзана Кадырова и Сергея Суровикина.