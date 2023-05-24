Песков: Предпосылок для мирного урегулирования конфликта на Украине пока нет
Предпосылок для мирного урегулирования конфликта на Украине пока нет, говорить об этом преждевременно. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока преждевременно об этом говорить, пока предпосылок для мирного урегулирования нет, очевидно", — сказал он, отвечая на вопрос, какой из предложенных разными сторонами мирных планов России ближе.
Как представитель Кремля заявил ТАСС, спецоперация продолжается. Также Песков указал на запрет на Украине вести переговоры с РФ в ответ на просьбу уточнить, готовы ли в Кремле к переговорам с кем-либо из представителей властей Киева.
Ранее Рамзан Кадыров рассказал Путину об успехах чеченских подразделений в зоне спецоперации. Сейчас в зоне СВО несут службу чеченские бойцы Министерства обороны и Росгвардии РФ — семь полков и четыре батальона.