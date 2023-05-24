Предпосылок для мирного урегулирования конфликта на Украине пока нет, говорить об этом преждевременно. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока преждевременно об этом говорить, пока предпосылок для мирного урегулирования нет, очевидно", — сказал он, отвечая на вопрос, какой из предложенных разными сторонами мирных планов России ближе.

Как представитель Кремля заявил ТАСС, спецоперация продолжается. Также Песков указал на запрет на Украине вести переговоры с РФ в ответ на просьбу уточнить, готовы ли в Кремле к переговорам с кем-либо из представителей властей Киева.