Французский историк: Начало СВО было оправдано угрозами, исходящими от Украины

Начало российской специальной военной операции на Украине было оправдано угрозами, которые исходили со стороны Незалежной: возможным присутствием сил НАТО, а также нападением на русскоязычное и русофильское население страны. Поэтому Россия имела право на самооборону, заявил французский военный историк и бывший научный сотрудник IRSEM Лоран Хеннингер.

"Украина стремится в НАТО. То есть танки, бронетанковые дивизии НАТО будут находиться в 300 километрах к югу от Москвы, где, кроме равнин, нет ничего. А как насчёт ядерных ракет, которые могут поразить Москву с территории Украины менее чем за пять минут? Это было бы неприемлемо", — приводит слова эксперта издание Le Dialoge.

Хеннингер объяснил, что президент России Владимир Путин не хотел "отвоёвывать Украину", потому что западная часть страны всё равно бы его не приняла. По мнению историка, глава РФ хочет воссоединить исконно российские территории.

"Он хотел вернуть Крым, это точно. И Донбасс хотел вернуть, потому что был уверен, что люди Донбасса тоже этого ждут", — заключил историк.