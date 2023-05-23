Современная Украина является лишь инструментом в опосредованной войне Запада против России. Об этом в статье для издания Le Dialoge заявил французский военный историк, бывший научный сотрудник Института стратегических исследований военного училища (IRSEM) и член редакционной коллегии журнала "Война и история", автор книги "Понимание войны" Лоран Хеннингер, который также является автором аналитических заметок о конфликте на Украине.

По словам эксперта, Украина — это пушечное мясо Запада в рамках стратегии США, которая чётко сформулирована и направлена на ослабление путинской России. При этом Хеннингер пишет, что "Россия перемалывает украинскую армию, истощая её боеприпасы и обстреливая рубежи".

Также историк отметил, что во время Второй мировой войны Западную Украину в основном населяли пронацистски настроенные жители, которые воспринимали гитлеровцев как освободителей.

"Это правда, что были жители Западной Украины, которые поддерживали нацистскую армию и в начале войны приветствовали немцев с цветами. А ещё они организовывали подношение хлеба с солью, традиционное для восточноевропейского крестьянства, приветствуя нацистов как освободителей", — отмечает французский историк.