"Мы пушечное мясо": Бежавший с Украины немецкий наёмник обрушился с обвинениями на ВСУ
Немецкий экс-наёмник Краценберг: ВСУ используют иностранцев как пушечное мясо
На Украине к иностранным наёмникам относятся гораздо хуже, чем к остальным военнослужащим. Об этом заявил немец Йонас Краценберг, ранее воевавший в составе ВСУ.
"Бундесвер значительно профессиональнее украинской армии... Украинцы слишком непостоянны... Также очень много коррупции. А некоторым подразделениям не хватает воли для лучшей самоорганизации", — сказал экс-наёмник в разговоре с порталом T-Online.
Кроме того, он пожаловался на мизерное жалованье и невозможность оспаривать решения военного начальства в связи с незнанием языка. По словам Краценберга, украинские командиры видят в иностранцах лишь пушечное мясо. Также бывший наёмник подтвердил факты расстрела российских военнопленных украинскими боевиками.
Ранее Лайф сообщал, что российские войска ликвидировали на Украине американского наёмника Купера Эндрюса. 26-летний уроженец штата Огайо прибыл в Незалежную в ноябре 2022 года и был уничтожен, предположительно, 19 апреля в окрестностях Артёмовска (украинское название Бахмут).
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