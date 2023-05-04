"Мы пушечное мясо": Бежавший с Украины немецкий наёмник обрушился с обвинениями на ВСУ

На Украине к иностранным наёмникам относятся гораздо хуже, чем к остальным военнослужащим. Об этом заявил немец Йонас Краценберг, ранее воевавший в составе ВСУ.

"Бундесвер значительно профессиональнее украинской армии... Украинцы слишком непостоянны... Также очень много коррупции. А некоторым подразделениям не хватает воли для лучшей самоорганизации", — сказал экс-наёмник в разговоре с порталом T-Online.

Кроме того, он пожаловался на мизерное жалованье и невозможность оспаривать решения военного начальства в связи с незнанием языка. По словам Краценберга, украинские командиры видят в иностранцах лишь пушечное мясо. Также бывший наёмник подтвердил факты расстрела российских военнопленных украинскими боевиками.