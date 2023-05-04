КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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4 мая, 06:26

"Мы пушечное мясо": Бежавший с Украины немецкий наёмник обрушился с обвинениями на ВСУ

Немецкий экс-наёмник Краценберг: ВСУ используют иностранцев как пушечное мясо

На Украине к иностранным наёмникам относятся гораздо хуже, чем к остальным военнослужащим. Об этом заявил немец Йонас Краценберг, ранее воевавший в составе ВСУ.

"Бундесвер значительно профессиональнее украинской армии... Украинцы слишком непостоянны... Также очень много коррупции. А некоторым подразделениям не хватает воли для лучшей самоорганизации", — сказал экс-наёмник в разговоре с порталом T-Online.

Кроме того, он пожаловался на мизерное жалованье и невозможность оспаривать решения военного начальства в связи с незнанием языка. По словам Краценберга, украинские командиры видят в иностранцах лишь пушечное мясо. Также бывший наёмник подтвердил факты расстрела российских военнопленных украинскими боевиками.

Два канадских наёмника из Иностранного легиона погибли под Артёмовском

Два канадских наёмника из Иностранного легиона погибли под Артёмовском

Ранее Лайф сообщал, что российские войска ликвидировали на Украине американского наёмника Купера Эндрюса. 26-летний уроженец штата Огайо прибыл в Незалежную в ноябре 2022 года и был уничтожен, предположительно, 19 апреля в окрестностях Артёмовска (украинское название Бахмут).

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Telegram / ВСУ

Никита Никонов
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