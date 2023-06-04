Песков: Путин уделяет достаточно времени совещаниям по теме СВО

"Именно столько, сколько необходимо Верховному главнокомандующему, чтобы осуществлять общее руководство", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", отрывок из которой опубликовал в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин.