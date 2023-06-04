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Опубликовано 4 июня 2023, 10:34

Песков: Путин уделяет достаточно времени совещаниям по теме СВО

Президент России Владимир Путин уделяет достаточно времени совещаниям на тему хода спецоперации, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Именно столько, сколько необходимо Верховному главнокомандующему, чтобы осуществлять общее руководство", сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", отрывок из которой опубликовал в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

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Ранее Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов обсуждать мирный путь к достижению целей СВО. Однако против этого выступает Запад, указал пресс-секретарь президента.

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ТАСС / The Kremlin Moscow

Матвей Константинов
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