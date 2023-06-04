Песков: Путин уделяет достаточно времени совещаниям по теме СВО
Президент России Владимир Путин уделяет достаточно времени совещаниям на тему хода спецоперации, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Именно столько, сколько необходимо Верховному главнокомандующему, чтобы осуществлять общее руководство", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", отрывок из которой опубликовал в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов обсуждать мирный путь к достижению целей СВО. Однако против этого выступает Запад, указал пресс-секретарь президента.
ТАСС / The Kremlin Moscow