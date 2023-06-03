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3 июня, 14:20

Песков объяснил, почему Франция не может быть модератором переговоров РФ и Украины

Песков: Франция не может модерировать переговоры, так как участвует в конфликте

Франция не может выступать в качестве модератора переговоров, так как является участником конфликта на стороне Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение французского лидера Эмманюэля Макрона провести мирный саммит по Украине в Париже.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Франция не может модерировать переговоры, так как участвует в конфликте на стороне Украины. Видео © Telegram / Павел Зарубин

"Францию вряд ли можно отнести к нейтральным государствам — к тем, которые могут претендовать на роль модератора, скажем, как Бразилия, как Китай, как африканские страны. Франция уже этого не может делать, потому что Франция де-факто — активный участник этого конфликта, причём участник со стороны Украины", сказал представитель Кремля в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", отрывок из которой опубликовал в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Макрон не исключил новых телефонных переговоров с Путиным

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Ранее сообщалось, что Франция подготовила план по переговорам Москвы и Киева. Указывалось, что "если всё пройдёт хорошо", то диалог представителей РФ и Украины может начаться уже летом 2023 года.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Илья Питалев

Матвей Константинов
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