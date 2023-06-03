Песков объяснил, почему Франция не может быть модератором переговоров РФ и Украины

Франция не может выступать в качестве модератора переговоров, так как является участником конфликта на стороне Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение французского лидера Эмманюэля Макрона провести мирный саммит по Украине в Париже.

"Францию вряд ли можно отнести к нейтральным государствам — к тем, которые могут претендовать на роль модератора, скажем, как Бразилия, как Китай, как африканские страны. Франция уже этого не может делать, потому что Франция де-факто — активный участник этого конфликта, причём участник со стороны Украины", — сказал представитель Кремля в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", отрывок из которой опубликовал в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин.