Макрон не исключил новых телефонных переговоров с Путиным

Французский лидер Эмманюэль Макрон не исключает возможности новых бесед по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Он напомнил, что с самого начала конфликта на Украине неоднократно общался с российским коллегой.

"Если такая возможность представится, я этого не исключаю. Франция всегда готова к обсуждениям со всеми партнёрами", — отметил Макрон в ходе пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Молдавии.

В то же время он считает, что пока тем для таких бесед нет. Макрон подчеркнул: если подобных разговоров требует вопрос безопасности гражданской ядерной энергетики в Запорожье, то созвонится "без колебаний". Кроме того, президент сообщил, что Франция не прекращает переговоры с государствами, которые могут поспособствовать расширению помощи Киеву.

"Послание, которое мы стремились дать России на этом форуме, — это послание единства и единодушной и ясной поддержки Украине, чтобы она смогла провести контрнаступление, получить гарантии безопасности и построить долгосрочный мир на основе международного права на условиях, определённых Украиной", — заключил Макрон.