Париж предостерёг Киев от применения французского оружия для атак на Москву

Украина не может применять военную помощь, направляемую Францией, для атак по территории России. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на французского чиновника.

"Военную помощь Франции не следует использовать для атак против России", — указано в сообщении агентства.

При этом чиновник оговорился, что Париж не вправе указывать Киеву, как именно вести боевые действия, если речь идёт о собственных силах страны. Издание также ссылается на слова одного из европейских дипломатов, который утверждает, что союзники Украины не обсуждают вопрос нанесения Киевом ударов по российской территории, так как не могут прийти к единой точке зрения.