Париж предостерёг Киев от применения французского оружия для атак на Москву
Bloomberg: Франция предостерегла Киев от применения оружия для атак на Россию
Украина не может применять военную помощь, направляемую Францией, для атак по территории России. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на французского чиновника.
"Военную помощь Франции не следует использовать для атак против России", — указано в сообщении агентства.
При этом чиновник оговорился, что Париж не вправе указывать Киеву, как именно вести боевые действия, если речь идёт о собственных силах страны. Издание также ссылается на слова одного из европейских дипломатов, который утверждает, что союзники Украины не обсуждают вопрос нанесения Киевом ударов по российской территории, так как не могут прийти к единой точке зрения.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж не поставляет Киеву вооружение, способное достигать территории России. Вместе с тем прежде он сообщил о готовности Франции начать обучение украинских пилотов. По его словам, Париж продолжит поставлять Киеву боеприпасы и осуществлять ремонт уже поставленного вооружения.
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