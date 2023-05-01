Во Франции заявили о новой угрозе из-за Украины
Atlantico: В Восточной Европе бесконтрольно растёт преступность из-за Украины
В Восточной Европе зафиксирован бесконтрольный рост преступности из-за Украины, ведь оттуда привозят наркотики и оружие. Об этом сообщил французский обозреватель Ксавье Рофе в статье для Atlantico.
"На границах Европы огромная серая зона — место массовой торговли людьми, незаконного оборота оружия и наркотиков. <...> Мы оказались в такой ситуации семь месяцев спустя. И, как и предсказывали, Западная Европа является почти единственным бенефициаром этой незаконной торговли", — указывается в статье.
По словам журналиста, пока на Украину поставляется современное западное вооружение, автомат Калашникова АК-47 ВСУ спрятали для последующей перепродажи. Кроме того, преступники используют миллионы беженцев для перевозки нелегальных товаров из постсоветской республики. Таким образом, усиливается неконтролируемая криминализация Восточной и Юго-Восточной Европы, подчеркнул Рофе, но этот процесс игнорируют армия, СМИ и "вашингтонские стратеги".
Ранее Украину предупредили о последствиях применения снарядов с обеднённым ураном. Как подчеркнул экс-разведчик ВС США Скотт Риттер, это чревато загрязнением почв в Незалежной.
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