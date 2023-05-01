В Восточной Европе зафиксирован бесконтрольный рост преступности из-за Украины, ведь оттуда привозят наркотики и оружие. Об этом сообщил французский обозреватель Ксавье Рофе в статье для Atlantico.

"На границах Европы огромная серая зона — место массовой торговли людьми, незаконного оборота оружия и наркотиков. <...> Мы оказались в такой ситуации семь месяцев спустя. И, как и предсказывали, Западная Европа является почти единственным бенефициаром этой незаконной торговли", — указывается в статье.

По словам журналиста, пока на Украину поставляется современное западное вооружение, автомат Калашникова АК-47 ВСУ спрятали для последующей перепродажи. Кроме того, преступники используют миллионы беженцев для перевозки нелегальных товаров из постсоветской республики. Таким образом, усиливается неконтролируемая криминализация Восточной и Юго-Восточной Европы, подчеркнул Рофе, но этот процесс игнорируют армия, СМИ и "вашингтонские стратеги".