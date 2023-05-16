Макрон объяснил, какое оружие Франция не даёт Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу TF1 заявил, что Париж не поставляет Киеву вооружение, способное достигать территории России.

"<...> Мы не поставляем вооружение [на Украину], которое могло бы достичь российской территории или с помощью которого можно было бы атаковать Россию", — заявил французский лидер.