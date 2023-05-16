Макрон объяснил, какое оружие Франция не даёт Украине
Макрон: Франция не поставляет Украине оружие, способное атаковать Россию
Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу TF1 заявил, что Париж не поставляет Киеву вооружение, способное достигать территории России.
"<...> Мы не поставляем вооружение [на Украину], которое могло бы достичь российской территории или с помощью которого можно было бы атаковать Россию", — заявил французский лидер.
Ранее Макрон заявил о готовности Франции начать обучение украинских пилотов. По его словам, Париж продолжит поставлять Киеву боеприпасы и осуществлять ремонт уже поставленного вооружения. За активное сотрудничество с лидером Украины один из французских депутатов назвал своего президента "маленьким солдатом Зеленского".