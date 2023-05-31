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31 мая, 17:16

Макрон заявил, что Запад "откалибрует" помощь Украине при провале контрнаступления

Макрон попросил Запад пересмотреть поддержку Украины, если конфликт затянется

Запад должен будет пересмотреть поддержку Киева, если конфликт на Украине затянется. С таким заявлением выступил французский лидер Эмманюэль Макрон.

"Мы массово вооружаем Украину, но не включаем её ни в один стратегический диалог по безопасности. Если мы хотим долгосрочного мира, если хотим быть надёжным партнёром, мы должны дать ей средства предотвратить любую агрессию и включить её в соглашения по архитектуре безопасности. Я выступаю за то, чтобы дать Украине ощутимые гарантии безопасности", — подчеркнул он в ходе форума по безопасности Globsec в Братиславе.

Президент Франции добавил: если украинские военные провалят контрнаступление, то западные страны оценят, как "откалибровать" военную помощь Киеву. В то же время Макрон призвал всячески поддерживать Незалежную. По его мнению, на то есть две причины, одна из которых — якобы ВСУ "защищают" европейские страны.

"Вторая заключается в том, что на Украине столько оружия, что в наших интересах, чтобы у неё были надёжные гарантии безопасности с нами в многостороннем формате. Нам необходимо быть гораздо более амбициозными в этом вопросе, чем мы ранее были", — отметил Макрон.

Он считает, что успешное контрнаступление ВСУ откроет возможность для перехода к диалогу о мире.

В Белом доме заявили, что контрнаступление Украины начнётся летом

В Белом доме заявили, что контрнаступление Украины начнётся летом

Напомним, Киев с начала года настойчиво твердит о контрнаступлении, однако, как заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, на самом деле военный потенциал ВСУ иссякает, а все разговоры о планах атаковать — лишь информационная война. Издание The Telegraph также сообщало, что утомлённые и измотанные постоянными боями ВСУ впали в отчаяние перед контрнаступлением. Тем не менее власти Украины утвердили сроки его начала, но точной даты не назвали.

Обложка ©

ТАСС / EPA / CHRISTIAN BRUNA

Никита Осипов
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