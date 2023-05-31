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31 мая, 13:01

В Белом доме заявили, что контрнаступление Украины начнётся летом

Вооружённые силы Украины намерены всё же осуществить анонсированное контрнаступление текущим летом. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

"Мы хотим, чтобы у Украины было всё, что ей нужно для того, чтобы защитить себя, в то время как она готовится начать наступление летом... Мы намерены продолжать передачу военного имущества, поставки оборонительных систем на Украину в течение лета, в том числе в очень недалёком будущем", сказал он в интервью телеканалу CNN.

Кирби не назвал точные сроки "контрнаступления", но добавил, что американские военные "находятся в контакте" с украинскими коллегами.

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Напомним, Киев с начала года настойчиво твердит о "контрнаступлении", однако, как заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, на самом деле военный потенциал ВСУ иссякает, а все разговоры о планах атаковать — лишь информационная война. Издание The Telegraph также сообщало, что утомлённые и измотанные постоянными боями ВСУ впали в отчаяние перед контрнаступлением. Тем не менее власти Украины утвердили сроки начала контрнаступления, но точной даты не назвали.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Александра Вишнякова
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