В Белом доме заявили, что контрнаступление Украины начнётся летом

"Мы хотим, чтобы у Украины было всё, что ей нужно для того, чтобы защитить себя, в то время как она готовится начать наступление летом... Мы намерены продолжать передачу военного имущества, поставки оборонительных систем на Украину в течение лета, в том числе в очень недалёком будущем", — сказал он в интервью телеканалу CNN.