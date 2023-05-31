Какие города может потерять Украина в случае контрнаступления Оглавление Контрнаступление ВСУ на карте Что происходит на Донецком направлении Обстановка на Артёмовском направлении Направления наступления ВСУ Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев утвердил сроки контрнаступления. Эксперты считают, что в случае его начала Киев предстанет перед мучительным выбором и исход для ВСУ выглядит плачевно. 48691 48691 Украинские солдаты в Донецкой области. Обложка © Getty Images / Muhammed Enes Yildirim / Anadolu Agency

Контрнаступление ВСУ на карте

В понедельник президент Украины отметил, что Генштабом ВСУ определены направления движения войск. В тот же день поступило заявление, идущее вразрез с официальным. Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос отметил, что из-за стремления к контрнаступлению Киев может потерять ещё пару "городов-крепостей" в Донбассе.

— Мы постоянно говорим о наступлении наших войск и ожидаем его, но при этом надо понимать, что важно готовиться к следующему наступлению ВС РФ, — отметил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

По его словам, ВС РФ обладают необходимыми ресурсами, в то время как ВСУ столкнулись с их нехваткой. Если обещания Киева начать наступление стали привычным фоном, заявление экс-генерала заставляет задуматься.

— Мне кажется, что товарищ, который это сказал, непроизвольно выдал основные задачи контрнаступа, обозначив те цели, которые ранее не обозначались. Укрепрайоны входят в планы этого контрнаступа. Одна на другую накладывается, — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

Чтобы подтвердить или опровергнуть эту гипотезу, нужно проанализировать несколько вводных.

Что происходит на Донецком направлении

20 мая Артёмовск перешёл под контроль ВС РФ. По словам экспертов, он был одним из важнейших укрепрайонов ВСУ в Донбассе. Там действовала 80-тысячная группировка ВСУ, не считая переброшенных резервов с Харьковского, Сватовского, Краснолиманского, Запорожского направлений.

Военнослужащие частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" на одной из улиц города Артёмовска (украинское название — Бахмут), ДНР, Россия, 27 мая 2023 года. Фото © ТАСС

Всего, по словам Леонкова, в западной части ДНР порядка десяти таких городов-крепостей: Краматорск, Славянск, Северск, Соледар, Авдеевка, Артёмовск, Торецк (Дзержинск), Константиновка, Марьинка, Угледар. Их укрепляли в течение восьми лет, и к началу СВО они представляли собой серьёзную фортификационную линию.

После взятия Соледара и Артёмовска эта линия затрещала по швам. Сейчас Киев одновременно пытается удержать крепости и начать наступление. Авдеевка и Северск пока под контролем ВСУ. Также известно, что в течение всей "бахмутской бойни" крепости Славянско-Краматорской агломерации непрерывно усиливали. Но получится ли "держать марку" после провала с Артёмовском?

Обстановка на Артёмовском направлении

Потеря Артёмовска серьёзно ударила по ВСУ. Противник потерял 72 тысячи человек убитыми, и, помимо пехоты, это танкисты, артиллеристы, связисты, разведчики. Плюс порядка 200 тысяч ранеными. Это в том числе резервы, которые Киев готовил для наступления. Плюс к этому потери в рядах командиров младшего и среднего звена — основы военной логистики.

Раненые солдаты, эвакуированные с поля боя, в Бахмутском районе Донецкой области, 16 мая 2023 года. Фото © Getty Images / Vincenzo Circosta / Anadolu Agency

По данным источников, сейчас идут ожесточенные бои на Артёмовском направлении, в том числе в районе Авдеевки и Марьинки. Несмотря на атаки противника к северо-западу и юго-западу от Артёмовска, ВС РФ после переброски резервов усиливают нажим на флангах противника.

По словам экспертов, ВСУ могут сдать Северск, чтобы облегчить себе положение возле излучины Северского Донца, где они сейчас находятся в полуокружении.

Видно, что окно возможностей Киева для наступления сужается с каждым днём. Для ВС РФ же открывается оперативный простор.

— В принципе, дальше степи начинаются, дальше будет простая местность. Там можно будет совершать танковые манёвры, заходы во фланги, — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

Не исключено, что Киеву придётся выбирать между контрнаступлением и удержанием Славянска с Краматорском. Возможен ли третий вариант?

Направления наступления ВСУ

Ранее считалось, что для наступления ВСУ Запорожское направление — одно из приоритетных. По словам Леонкова, сейчас ситуация изменилась. В Запорожье Россия выстроила несколько эшелонов обороны, теперь это направление — не такое успешное для наступления ВСУ.

— Если бы они там организовали наступление раньше, был бы один результат. Сейчас будет другой: что-то мы там укрепили, что-то поставили, вырыли, подвезли. То есть двигаться там без существенных потерь ВСУ практически невозможно, — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

Если Киев выберет для наступления юг, он вряд ли сможет удержать Краматорск и Славянск. И даже тогда не будет никаких гарантий. С другой стороны, как считает Леонков, Сергей Кривонос проговорился про планы Киева, который может сместить акценты в сторону Донбасса.

— Смотрите сами. В Донбассе уже давно идёт позиционная война, при этом две стороны стоят чуть ли не в прямой видимости друг от друга. И там совершить короткий рывок от 2 до 20 км при должной подготовке вполне возможно, — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

Но поскольку сейчас у ВСУ нет средств для полномасштабного наступления, они будут стремиться к медийному эффекту и могут выбрать цель полегче.

— Так как сейчас Украина сосредоточилась на "медийных успехах", любой возврат какого-нибудь населённого пункта будет иметь эффект. Хотя для самих боевых действий значения иметь не будет: зайдут, отойдут, потом их выбьют, — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

Как уже было сказано, хотя Киев не использовал в Артёмовске все силы, город оттянул важные для контрнаступления резервы, в том числе — оружейные. Постоянно звучат жалобы Киева на нехватку оружия. Ещё более категорично звучит заявление бывшего советника экс-президента Украины Леонида Кучмы Олега Соскина.

— Не хватает и людей, и танков, и артиллерии, и бэтээров, и БМП. Нет самолётов и ракет в большом объёме, — заявил экс-советник Кучмы.

Украинские солдаты проводят операцию с боевой машиной БМП-3. Фото © Getty Images / Vincenzo Circosta / Anadolu Agency

По словам Леонкова, Украина тотально зависит от поставок. Но и резервы НАТО иссякают, многое, что было на складах, уже отдано Киеву. А наладить производство оружия в нужном объёме Запад не скоро сможет. В РФ дела обстоят иначе.

— У нас поставки оружия идут по нарастающей. Мы вышли из договора по обычным вооружениям, мы меняем систему подготовки воинских подразделений, которые подразумевают больший расход снарядов и боеприпасов, чтобы повышать мастерство стрелков, артиллеристов и миномётчиков. Соответственно, это форсирует серийное производство, — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

Если наступление ВСУ провалится, а все признаки этого имеются, то разговоры о возможной потере Киевом Краматорска, Славянска и других городов в ДНР могут через некоторое время стать реальностью.

Авторы Евгений Жуков