Спецпроект LIFE ко Дню Победы:

ПОВТОРЯЯ ПОДВИГ

Регион

Уведомления отключены

11 мая, 03:54

Армия России нанесла ракетный удар по пункту дислокации ВСУ в Краматорске

Удар по пункту временной дислокации украинских военных в Константиновке был нанесён ракетчиками группировки войск "Юг". Об этом сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.

"Ракетным подразделением "Южной" группировки войск <…> нанесены удары по пункту временной дислокации 28-й механизированной бригады противника в Константиновке", — приводит его слова РИА "Новости".

Также удары пришлись по складу боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ в Краматорске.

ВС России уничтожили склад с боеприпасами и два пункта ремонта техники ВСУ

ВС России уничтожили склад с боеприпасами и два пункта ремонта техники ВСУ

Ранее Лайф рассказывал, что экипаж российской ТОС-1 уничтожил опорный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении. А в районе Золотой Нивы в ходе разведки с воздуха была обнаружена украинская боевая разведывательно-дозорная машина, уничтоженная позже российской БРДМ.

Обложка ©

T.me / Минобороны России

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров