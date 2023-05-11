Армия России нанесла ракетный удар по пункту дислокации ВСУ в Краматорске
Удар по пункту временной дислокации украинских военных в Константиновке был нанесён ракетчиками группировки войск "Юг". Об этом сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
"Ракетным подразделением "Южной" группировки войск <…> нанесены удары по пункту временной дислокации 28-й механизированной бригады противника в Константиновке", — приводит его слова РИА "Новости".
Также удары пришлись по складу боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ в Краматорске.
Ранее Лайф рассказывал, что экипаж российской ТОС-1 уничтожил опорный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении. А в районе Золотой Нивы в ходе разведки с воздуха была обнаружена украинская боевая разведывательно-дозорная машина, уничтоженная позже российской БРДМ.
T.me / Минобороны России