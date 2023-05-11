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Регион
Опубликовано 11 мая 2023, 03:54
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Армия России нанесла ракетный удар по пункту дислокации ВСУ в Краматорске

Удар по пункту временной дислокации украинских военных в Константиновке был нанесён ракетчиками группировки войск "Юг". Об этом сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.

"Ракетным подразделением "Южной" группировки войск <…> нанесены удары по пункту временной дислокации 28-й механизированной бригады противника в Константиновке", — приводит его слова РИА "Новости".

Также удары пришлись по складу боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ в Краматорске.

ВС России уничтожили склад с боеприпасами и два пункта ремонта техники ВСУ
ВС России уничтожили склад с боеприпасами и два пункта ремонта техники ВСУ

Ранее Лайф рассказывал, что экипаж российской ТОС-1 уничтожил опорный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении. А в районе Золотой Нивы в ходе разведки с воздуха была обнаружена украинская боевая разведывательно-дозорная машина, уничтоженная позже российской БРДМ.

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T.me / Минобороны России

Артур Лапсаков
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