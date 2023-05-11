Армия России нанесла ракетный удар по пункту дислокации ВСУ в Краматорске

Удар по пункту временной дислокации украинских военных в Константиновке был нанесён ракетчиками группировки войск "Юг". Об этом сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.

"Ракетным подразделением "Южной" группировки войск <…> нанесены удары по пункту временной дислокации 28-й механизированной бригады противника в Константиновке", — приводит его слова РИА "Новости".