ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 мая 2023, 11:34

ВС России уничтожили склад с боеприпасами и два пункта ремонта техники ВСУ

Российские военные нанесли удар по складу боеприпасов ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Преображенка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ", пояснил он.

По словам Конашенкова, вблизи Владимировки также пресечена попытка атаки со стороны украинской диверсионно-разведывательной группы. Кроме того, были поражены два пункта ремонта военной техники 107-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Петровского в ДНР и 65-й механизированной бригады ВСУ около Орехова в Запорожье.

Конашенков добавил, что российские войска за сутки поразили 98 украинских артиллерийских подразделений, живую силу и технику в 119 районах.

"Список на казнь" со множеством имён нашли у схваченного ФСБ засланца украинской разведки
"Список на казнь" со множеством имён нашли у схваченного ФСБ засланца украинской разведки

Ранее сообщалось, что более 280 украинских кадровых военных и наёмников уничтожено за последние сутки на Донецком направлении.

BannerImage

Vk / Минобороны России

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar