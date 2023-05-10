ВС России уничтожили склад с боеприпасами и два пункта ремонта техники ВСУ

Российские военные нанесли удар по складу боеприпасов ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Преображенка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ", — пояснил он.

По словам Конашенкова, вблизи Владимировки также пресечена попытка атаки со стороны украинской диверсионно-разведывательной группы. Кроме того, были поражены два пункта ремонта военной техники 107-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Петровского в ДНР и 65-й механизированной бригады ВСУ около Орехова в Запорожье.

Конашенков добавил, что российские войска за сутки поразили 98 украинских артиллерийских подразделений, живую силу и технику в 119 районах.