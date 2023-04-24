ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 апреля 2023, 11:02
3354

Конашенков: Потери ВСУ на Донецком направлении превысили 280 человек

Более 280 украинских кадровых военных и наёмников уничтожены за последние сутки на Донецком направлении. Об этом сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков на ежедневном брифинге, посвящённом успехам СВО

"За сутки на данном направлении уничтожено более 280 украинских военнослужащих и наёмников, боевая машина пехоты, бронетранспортёр, четыре боевые бронемашины, 11 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и одна гаубица Д-30", сообщил представитель военного ведомства.

Боевиков, причастных к пыткам российских пленных, настигло возмездие из "Искандера"
Боевиков, причастных к пыткам российских пленных, настигло возмездие из "Искандера"

Напомним, что на днях на Донецком направлении российские военные уничтожили около 500 бойцов ВСУ. А в субботу сообщалось, что наши штурмовые отряды освободили три квартала в западной части Артёмовска. Российские воздушно-десантные войска также сковывали подразделения ВСУ на флангах.

BannerImage

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Марина Калегина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar