Конашенков: Потери ВСУ на Донецком направлении превысили 280 человек

Более 280 украинских кадровых военных и наёмников уничтожены за последние сутки на Донецком направлении. Об этом сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков на ежедневном брифинге, посвящённом успехам СВО