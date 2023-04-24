Конашенков: Потери ВСУ на Донецком направлении превысили 280 человек
Более 280 украинских кадровых военных и наёмников уничтожены за последние сутки на Донецком направлении. Об этом сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков на ежедневном брифинге, посвящённом успехам СВО
"За сутки на данном направлении уничтожено более 280 украинских военнослужащих и наёмников, боевая машина пехоты, бронетранспортёр, четыре боевые бронемашины, 11 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и одна гаубица Д-30", — сообщил представитель военного ведомства.
Напомним, что на днях на Донецком направлении российские военные уничтожили около 500 бойцов ВСУ. А в субботу сообщалось, что наши штурмовые отряды освободили три квартала в западной части Артёмовска. Российские воздушно-десантные войска также сковывали подразделения ВСУ на флангах.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo