КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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24 апреля, 11:02

Конашенков: Потери ВСУ на Донецком направлении превысили 280 человек

Более 280 украинских кадровых военных и наёмников уничтожены за последние сутки на Донецком направлении. Об этом сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков на ежедневном брифинге, посвящённом успехам СВО

"За сутки на данном направлении уничтожено более 280 украинских военнослужащих и наёмников, боевая машина пехоты, бронетранспортёр, четыре боевые бронемашины, 11 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и одна гаубица Д-30", сообщил представитель военного ведомства.

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Напомним, что на днях на Донецком направлении российские военные уничтожили около 500 бойцов ВСУ. А в субботу сообщалось, что наши штурмовые отряды освободили три квартала в западной части Артёмовска. Российские воздушно-десантные войска также сковывали подразделения ВСУ на флангах.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Марина Калегина
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