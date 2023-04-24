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Регион
Опубликовано 24 апреля 2023, 10:37
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Боевиков, причастных к пыткам российских пленных, настигло возмездие из "Искандера"

МО РФ: 60 боевиков "Грузинского легиона" уничтожены ударами "Искандера"

Российские военные с помощью ракетного комплекса "Искандер" поразили пункт дислокации иностранных наёмников в Константиновке (ДНР). Об этом сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков на ежедневном брифинге, посвящённом успехам СВО.

"В результате уничтожено до 60 боевиков так называемого Грузинского легиона, в том числе причастных к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте 2022 года", — сообщил представитель военного ведомства.

Среди потерь противника Конашенков перечислил 15 единиц военной техники. Ещё около 20 наёмников, по его данным, получили тяжёлые ранения.

Шойгу сообщил о передаче Белоруссии комплекса "Искандер", способного нести ядерное оружие
Шойгу сообщил о передаче Белоруссии комплекса "Искандер", способного нести ядерное оружие

Лайф уже сообщал, что на Украине действует диверсионно-разведывательная группа "Грузинский национальный легион". Деятельность отряда координируется ВСУ и спецслужбами. Следственный комитет России установил имена как минимум 24 наёмников "Грузинского легиона", воюющих на Украине. Каждому грозит ответственность, предусмотренная ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмников в вооружённом конфликте).

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Марина Калегина
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