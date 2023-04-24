Боевиков, причастных к пыткам российских пленных, настигло возмездие из "Искандера"
МО РФ: 60 боевиков "Грузинского легиона" уничтожены ударами "Искандера"
Российские военные с помощью ракетного комплекса "Искандер" поразили пункт дислокации иностранных наёмников в Константиновке (ДНР). Об этом сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков на ежедневном брифинге, посвящённом успехам СВО.
"В результате уничтожено до 60 боевиков так называемого Грузинского легиона, в том числе причастных к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте 2022 года", — сообщил представитель военного ведомства.
Среди потерь противника Конашенков перечислил 15 единиц военной техники. Ещё около 20 наёмников, по его данным, получили тяжёлые ранения.
Лайф уже сообщал, что на Украине действует диверсионно-разведывательная группа "Грузинский национальный легион". Деятельность отряда координируется ВСУ и спецслужбами. Следственный комитет России установил имена как минимум 24 наёмников "Грузинского легиона", воюющих на Украине. Каждому грозит ответственность, предусмотренная ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмников в вооружённом конфликте).
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ