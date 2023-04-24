Боевиков, причастных к пыткам российских пленных, настигло возмездие из "Искандера"

Российские военные с помощью ракетного комплекса "Искандер" поразили пункт дислокации иностранных наёмников в Константиновке (ДНР). Об этом сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков на ежедневном брифинге, посвящённом успехам СВО.

"В результате уничтожено до 60 боевиков так называемого Грузинского легиона, в том числе причастных к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте 2022 года", — сообщил представитель военного ведомства.