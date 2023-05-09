Экипаж российской ТОС-1 уничтожил опорный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении
Экипаж российской огнемётной системы ТОС-1 "Солнцепёк" уничтожил опорный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении, заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев в опубликованном пресс-службой Минобороны РФ сообщении.
"Экипажем тяжёлой огнемётной системы ТОС-1 уничтожен опорный пункт с живой силой противника западнее Пречистовки. Пусками противотанковых управляемых ракет уничтожены бронеавтомобили противника в районах Пречистовки и совхоза "Октябрь", — сказал он.
А в районе Золотой Нивы в ходе разведки с воздуха была обнаружена украинская боевая разведывательно-дозорная машина, уничтоженная позже российской БРДМ. Также расчёт ЗРК "Стрела-10" сбил беспилотный летательный аппарат "Валькирия".
Лайф писал, что ВС России за сутки уничтожили более 465 украинских военнослужащих на Донецком направлении. Также противник лишился двух танков, шести боевых бронированных машин, шести автомобилей, РСЗО "Град", двух гаубиц Д-20 и двух Д-30.
TACC / ZUMA