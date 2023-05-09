Экипаж российской ТОС-1 уничтожил опорный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении

Экипаж российской огнемётной системы ТОС-1 "Солнцепёк" уничтожил опорный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении, заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев в опубликованном пресс-службой Минобороны РФ сообщении.

"Экипажем тяжёлой огнемётной системы ТОС-1 уничтожен опорный пункт с живой силой противника западнее Пречистовки. Пусками противотанковых управляемых ракет уничтожены бронеавтомобили противника в районах Пречистовки и совхоза "Октябрь", — сказал он.

А в районе Золотой Нивы в ходе разведки с воздуха была обнаружена украинская боевая разведывательно-дозорная машина, уничтоженная позже российской БРДМ. Также расчёт ЗРК "Стрела-10" сбил беспилотный летательный аппарат "Валькирия".