В Кремле указали на нежелание Запада решать украинский конфликт мирным путём

Президент России Владимир Путин по-прежнему открыт к любым контактам, которые позволят добиться целей специальной военной операции мирным путём, но Запад не даёт такой возможности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на "России-1".

"Президент Путин был, есть и будет открыт к любым контактам с тем, чтобы добиваться выполнения наших задач иными средствами, чем СВО. Если это будет возможно, это будет предпочтительно", — сказал Песков.