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Опубликовано 3 июня 2023, 14:19
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В Кремле указали на нежелание Запада решать украинский конфликт мирным путём

Песков: Путин готов обсудить иные варианты достижения целей СВО, но Запад против

Президент России Владимир Путин по-прежнему открыт к любым контактам, которые позволят добиться целей специальной военной операции мирным путём, но Запад не даёт такой возможности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на "России-1".

"Президент Путин был, есть и будет открыт к любым контактам с тем, чтобы добиваться выполнения наших задач иными средствами, чем СВО. Если это будет возможно, это будет предпочтительно", — сказал Песков.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что "страны коллективного Запада иного выхода в настоящий момент нам не оставляют".

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Ирина Фальке
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