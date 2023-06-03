В Кремле указали на нежелание Запада решать украинский конфликт мирным путём
Песков: Путин готов обсудить иные варианты достижения целей СВО, но Запад против
Президент России Владимир Путин по-прежнему открыт к любым контактам, которые позволят добиться целей специальной военной операции мирным путём, но Запад не даёт такой возможности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на "России-1".
"Президент Путин был, есть и будет открыт к любым контактам с тем, чтобы добиваться выполнения наших задач иными средствами, чем СВО. Если это будет возможно, это будет предпочтительно", — сказал Песков.
При этом представитель Кремля подчеркнул, что "страны коллективного Запада иного выхода в настоящий момент нам не оставляют".
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что больше года не говорил с Владимиром Путиным из-за предвзятого отношения Запада.
Shutterstock