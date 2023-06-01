Вучич пожаловался, что целый год не говорил с Путиным

"Я не разговаривал с Путиным больше года. Но я видел многих лидеров ЕС, которые ездили к нему или разговаривали. Я думаю, что это неплохо, говорить с кем-то. Но я этого не делаю, потому что все сказали бы: посмотрите на сербов. То, что они хотят нам запретить, себе они позволяют", — сказал Вучич в беседе с итальянской газетой la Stampa.