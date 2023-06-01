Вучич пожаловался, что целый год не говорил с Путиным
Вучич заявил, что больше года не говорил с Путиным из-за предвзятости Запада
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что больше года не говорил с президентом РФ Владимиром Путиным из-за предвзятого отношения к таким контактам на Западе.
При этом он указал, что многие лидеры стран Евросоюза вели диалог с российским лидером. Вучич считает, что Запад позволяет себе то, что хочет запретить сербам.
"Я не разговаривал с Путиным больше года. Но я видел многих лидеров ЕС, которые ездили к нему или разговаривали. Я думаю, что это неплохо, говорить с кем-то. Но я этого не делаю, потому что все сказали бы: посмотрите на сербов. То, что они хотят нам запретить, себе они позволяют", — сказал Вучич в беседе с итальянской газетой la Stampa.
Ранее Лайф писал о том, что Вучич недоволен отношением международного сообщества к действиям Приштины, которые приводят к насилию над косовскими сербами.
ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC