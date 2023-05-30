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30 мая, 09:26

Вучича возмутило, как за рубежом относятся к политике Приштины

Вучич недоволен отношением международного сообщества к политике Приштины

Сербский лидер Александр Вучич недоволен отношением международного сообщества к действиям Приштины, которые приводят к насилию над косовскими сербами. Об этом говорится в заявлении пресс-службы президента республики, опубликованном после встречи Вучича с послами стран "Квинты" (Британия, США, ФРГ Италия и Франция).

"Вучич выразил глубокое недовольство и глубокую озабоченность по поводу того, что часть международного сообщества продолжает мириться с односторонними действиями Приштины, ведущими к насилию в отношении сербской общины, что приводит к уменьшению числа вариантов, которые могли бы привести к постоянному миру и стабильности в регионе", — сказано в заявлении.

Вучич уверен, что косовский премьер хочет стать новым Зеленским

Вучич уверен, что косовский премьер хочет стать новым Зеленским

Напомним, очередное обострение на севере спорного региона началось после назначения на пост мэра округа Северная Косовска-Митровица албанца. В крае произошли столкновения между сербским населением и косовским спецназом, Александр Вучич привёл армию в повышенную боеготовность. Миротворческий контингент НАТО заблокировал подступы к административным зданиям муниципалитета, а протестующие требуют убрать флаг Косова из муниципалитета Звечан. Военные применяли дубинки и светошумовые гранаты. Вучич намерен провести встречу с послами РФ и КНР. В то же время глава Евродипломатии Жозеп Боррель призвал без условий приступить к деэскалации.

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Сайт президента Сербии

Наталья Исакова
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