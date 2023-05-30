Вучича возмутило, как за рубежом относятся к политике Приштины
Вучич недоволен отношением международного сообщества к политике Приштины
Сербский лидер Александр Вучич недоволен отношением международного сообщества к действиям Приштины, которые приводят к насилию над косовскими сербами. Об этом говорится в заявлении пресс-службы президента республики, опубликованном после встречи Вучича с послами стран "Квинты" (Британия, США, ФРГ Италия и Франция).
"Вучич выразил глубокое недовольство и глубокую озабоченность по поводу того, что часть международного сообщества продолжает мириться с односторонними действиями Приштины, ведущими к насилию в отношении сербской общины, что приводит к уменьшению числа вариантов, которые могли бы привести к постоянному миру и стабильности в регионе", — сказано в заявлении.
Напомним, очередное обострение на севере спорного региона началось после назначения на пост мэра округа Северная Косовска-Митровица албанца. В крае произошли столкновения между сербским населением и косовским спецназом, Александр Вучич привёл армию в повышенную боеготовность. Миротворческий контингент НАТО заблокировал подступы к административным зданиям муниципалитета, а протестующие требуют убрать флаг Косова из муниципалитета Звечан. Военные применяли дубинки и светошумовые гранаты. Вучич намерен провести встречу с послами РФ и КНР. В то же время глава Евродипломатии Жозеп Боррель призвал без условий приступить к деэскалации.
Сайт президента Сербии