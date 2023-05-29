Сербы требуют от миссии НАТО снять косовский флаг со здания муниципалитета

Лидеры крупнейшей партии косовских сербов "Сербский список" потребовали от контингента НАТО KFOR убрать флаг самопровозглашённой Республики Косово, который развевается над зданием муниципалитета Звечан. Об этом сообщает RTK.

"Председатель и зампредседателя "Сербского списка" Горан Ракич и Игор Симич требуют от KFOR снять косовский флаг со здания муниципалитета. Его туда повесил в пятницу новоизбранный мэр-албанец Илир Печи", — отмечает издание.

С утра сербы подошли к местной администрации на севере края и требуют отвести косовскую полицию, а также отозвать косовско-албанских мэров. Военные НАТО дежурят у зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток, не давая сербам приблизиться, в их арсенале средства для разгона демонстрантов.

В Звечане митингующие попытались прорваться силой в администрацию, но их действия пресекла полиция. А мэр-албанец Илир Печи, избранный недавно, собирается приступить к своим обязанностям, несмотря на толпу у здания. О своём намерении он сообщил после встречи с послом США Джеффри Ховениром. Однако сербы не собираются отступать, пока их требования не выполнят.