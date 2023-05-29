Вучич уверен, что косовский премьер хочет стать новым Зеленским

Президент Сербии Александр Вучич ожидает обострения обстановки в Косове и Метохии и считает, что премьер самопровозглашённой республики Альбин Курти уподобляется украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом он заявил в эфире TV Pink.

"Опасаюсь крупных столкновений, потому что Курти мечтает быть Владимиром Зеленским, а сербы больше не могут это терпеть", — сказал Вучич.