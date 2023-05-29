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28 мая, 22:07

Вучич уверен, что косовский премьер хочет стать новым Зеленским

Президент Сербии Вучич считает, что премьер Косова Курти мечтает стать Зеленским

Президент Сербии Александр Вучич ожидает обострения обстановки в Косове и Метохии и считает, что премьер самопровозглашённой республики Альбин Курти уподобляется украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом он заявил в эфире TV Pink.

"Опасаюсь крупных столкновений, потому что Курти мечтает быть Владимиром Зеленским, а сербы больше не могут это терпеть", — сказал Вучич.

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Напомним, Вучич привёл армию в состояние повышенной готовности. Причиной стали столкновения на севере Косова и Метохии между сотрудниками косовского спецназа и сербами. Конфликт разгорелся после того, как мэром муниципалитета Северная Косовска-Митровица избрали албанца.

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Twitter / Albin Kurti

Лариса Сафронова
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