Вучич уверен, что косовский премьер хочет стать новым Зеленским
Президент Сербии Вучич считает, что премьер Косова Курти мечтает стать Зеленским
Президент Сербии Александр Вучич ожидает обострения обстановки в Косове и Метохии и считает, что премьер самопровозглашённой республики Альбин Курти уподобляется украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом он заявил в эфире TV Pink.
"Опасаюсь крупных столкновений, потому что Курти мечтает быть Владимиром Зеленским, а сербы больше не могут это терпеть", — сказал Вучич.
Напомним, Вучич привёл армию в состояние повышенной готовности. Причиной стали столкновения на севере Косова и Метохии между сотрудниками косовского спецназа и сербами. Конфликт разгорелся после того, как мэром муниципалитета Северная Косовска-Митровица избрали албанца.
Twitter / Albin Kurti