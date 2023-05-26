Политолог рассказала, к чему может привести новое обострение в Косове

Новое обострение в Косове сведёт на нет предыдущие усилия по нормализации ситуации, а положение косовских сербов в очередной раз ухудшится. Такое мнение в беседе с Лайфом высказала политолог, член экспертного клуба "Дигория" Мария Прокофьева.

"Учитывая, что события происходят в преддверии запланированного на завтра съезда Сербской прогрессивной партии, на котором [президент Сербии] Вучич собирался уйти с поста председателя партии, возможно, стоит ожидать, что он изменит своё решение", — добавила она.

Говоря о том, что Вучич привёл армию в состояние повышенной готовности, Прокофьева подчеркнула, что такой шаг выглядит серьёзно, однако риск новой войны на Балканах она считает минимальным. Эксперт напомнила, что сербский лидер уже прибегал к таким мерам в прошлом году на фоне обострения ситуации в Косове, но за этим последовали деэскалация и даже попытки урегулировать отношения в рамках плана реализации соглашения, сформулированного под эгидой Евросоюза.

Прокофьева напомнила, что в Косове развёрнут миротворческий контингент НАТО KFOR, который не допустит того, чтобы сербские войска зашли в край. Она уверена, что идти на открытый конфликт с США и Североатлантическим альянсом Вучич не станет: Сербия не обладает ресурсами для подобного противостояния.

"Любопытно, что в публичном поле американский посол осудил насилие со стороны косовских властей, хотя, говоря объективно, развернуть такие действия без негласного одобрения США они бы не смогли", — добавила Прокофьева.

Она также заметила, что Запад активно разыгрывает "косовскую" карту на протяжении всего последнего года, стремясь то дестабилизировать Сербию, то, напротив, мотивировать её евроатлантическими перспективами, с целью заставить Вучича присоединиться к санкциям против России.