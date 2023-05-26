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26 мая, 12:48

На севере Косова произошли столкновения спецназа с местными сербами

На севере Косова между сербскими сотрудниками местных администраций и косовским спецназом произошли столкновения. В общине Звечан были применены шумовые гранаты.

Столкновения в Косове. Видео © Twitter / ОкКаоОсоба / danielacer181 / Dardha93

В Косовской Митровице, Лепосавиче и Зубином Потоке колонны полицейских бронемашин движутся к зданиям органов местного самоуправления. В населённых пунктах звучат сирены, предупреждающие об опасности, занятия в школах прерваны.

Жители возводят баррикады на пути в Лепосавич. На севере Косова проживают преимущественно сербы. Ситуация там ухудшилась после того, как новые руководители органов местного самоуправления — косовские албанцы — приняли присягу. Сербы бойкотировали прошедшие муниципальные выборы.

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Ранее Лайф писал о том, что явка на выборы в органы самоуправления в четырёх муниципалитетах на севере Косова и Метохии составила менее одного процента.

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Twitter / danielacer181

Илья Суриков
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