На севере Косова произошли столкновения спецназа с местными сербами

На севере Косова между сербскими сотрудниками местных администраций и косовским спецназом произошли столкновения. В общине Звечан были применены шумовые гранаты.

Столкновения в Косове. Видео © Twitter / ОкКаоОсоба / danielacer181 / Dardha93

В Косовской Митровице, Лепосавиче и Зубином Потоке колонны полицейских бронемашин движутся к зданиям органов местного самоуправления. В населённых пунктах звучат сирены, предупреждающие об опасности, занятия в школах прерваны.

Жители возводят баррикады на пути в Лепосавич. На севере Косова проживают преимущественно сербы. Ситуация там ухудшилась после того, как новые руководители органов местного самоуправления — косовские албанцы — приняли присягу. Сербы бойкотировали прошедшие муниципальные выборы.