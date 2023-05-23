Иуда поневоле: Как долго Вучич сможет выдерживать угрозы ЕС из-за отказа отречься от России

Запад оказывает давление на Сербию, чтобы заставить Белград разорвать отношения с Москвой и побудить присоединиться к антироссийским санкциям. Об этом в разговоре с Лайфом заявил политолог Александр Асафов, комментируя высказывание главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что "евроинтеграции Сербии мешают её тесные отношения с Россией".

"Вопрос в том, что у Сербии не очень много возможностей на это реагировать. И безусловно её поддавливают к разрыву отношений с Россией, присоединению к санкционному процессу в полной мере. И конечно, для этого есть инструменты — и нереализованная заявка Евросоюз и история с Косово и масса других инструментов, в том числе и давление лично на президента Александра Вучича", — отметил Асафов.

По словам эксперта, вопрос в том, сколько у Белграда времени для того, чтобы сопротивляться "этим достаточно интенсивным действиям". Политолог напомнил, что заявка Сербии в ЕС была подана больше 10 лет назад. Асафов считает, что, чем больше будет успехов у России, тем больше будет усиливаться давление на Белград и рано или поздно Сербия сдастся.

Сербия подала заявку на вступление в ЕС 22 сентября 2009 года и лишь в 2012-м получила официальный статус страны – кандидата на вступление. С тех пор дело особо не продвинулось. Но 6 февраля 2018 года Еврокомиссия опубликовала план, который охватил шесть Балканских стран: Албанию, Боснию и Герцеговину, Косово, Черногорию, Северную Македонию и Сербию. План предусматривает, что все эти шесть стран могут стать членами Евросоюза к 2025 году.