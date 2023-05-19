Вучич заявил, что "спецслужбы Востока" предупредили о цветной революции в Сербии

"Спецслужбы Востока", то есть с сербского языка — из КНР, РФ и другие, указывают на то, что в Сербии могут быть предприняты попытки организации и проведения цветной революции. Об этом заявил президент Александр Вучич. Он уточнил, что предупреждение было связано с проведением в стране протестов "против насилия". Они были инициированы после нападений со стрельбой и жертвами.

"От разных служб мне поступают данные, и наши сестринские службы с Востока говорят нам, что это попытки цветных революций и так далее. А я им говорю: "Не знаю, что они пытаются, — знаю лишь, что отвратительно пытаться злоупотреблять трагедией, смертью детей, чтобы стать большими, лучшими и более умными для нашего народа, чем они когда-либо были", — сказал Вучич на площади города-спутника Белграда Панчево на многотысячном митинге.

Во время выступления перед собравшимися он добавил, что "Косово никогда не будет независимым".