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19 мая, 18:40

Вучич заявил, что "спецслужбы Востока" предупредили о цветной революции в Сербии

"Спецслужбы Востока", то есть с сербского языка — из КНР, РФ и другие, указывают на то, что в Сербии могут быть предприняты попытки организации и проведения цветной революции. Об этом заявил президент Александр Вучич. Он уточнил, что предупреждение было связано с проведением в стране протестов "против насилия". Они были инициированы после нападений со стрельбой и жертвами.

"От разных служб мне поступают данные, и наши сестринские службы с Востока говорят нам, что это попытки цветных революций и так далее. А я им говорю: "Не знаю, что они пытаются, — знаю лишь, что отвратительно пытаться злоупотреблять трагедией, смертью детей, чтобы стать большими, лучшими и более умными для нашего народа, чем они когда-либо были", — сказал Вучич на площади города-спутника Белграда Панчево на многотысячном митинге.

Во время выступления перед собравшимися он добавил, что "Косово никогда не будет независимым".

Вучич пожаловался на давление Запада по поводу антироссийских санкций

Вучич пожаловался на давление Запада по поводу антироссийских санкций

Как писал ранее Лайф, Вучич анонсировал свой уход с одного из постов. Речь идёт о должности руководителя правящей Сербской прогрессивной партии (СПП).

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YouTube-канал / Tanjug News Agency official

Арина Родионова
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