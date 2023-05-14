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14 мая, 09:46

Вучич анонсировал свой уход с одного из постов

Вучич заявил, что покинет пост руководителя правящей партии Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что намерен через несколько дней уйти с поста руководителя правящей Сербской прогрессивной партии (СПП). Он отметил, что выскажется об этом на съезде правящей партии 26 мая.

"Через несколько дней я больше не буду председателем политической партии. И об этом [оппоненты] врали, что никогда не произойдёт. Объясню всё людям на этом большом съезде и так далее", — сказал он в воскресенье.

Вучич добавил, что не будет отправлять в отставку главу МВД Братислава Гашича, несмотря на требования оппозиции. Также он отметил, что возможно проведение новых парламентских выборов.

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Ранее Александр Вучич заявил о том, что в Сербии грядут изменения в составе кабмина. Он также указал, что сейчас в сербском кабмине существует множество разногласий, в частности по вопросу санкций против России.

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ТАСС / AP / Darko Vojinovic

Илья Суриков
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