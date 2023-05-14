Вучич анонсировал свой уход с одного из постов

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что намерен через несколько дней уйти с поста руководителя правящей Сербской прогрессивной партии (СПП). Он отметил, что выскажется об этом на съезде правящей партии 26 мая.

"Через несколько дней я больше не буду председателем политической партии. И об этом [оппоненты] врали, что никогда не произойдёт. Объясню всё людям на этом большом съезде и так далее", — сказал он в воскресенье.

Вучич добавил, что не будет отправлять в отставку главу МВД Братислава Гашича, несмотря на требования оппозиции. Также он отметил, что возможно проведение новых парламентских выборов.