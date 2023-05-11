Песков выразил надежду, что Сербия не вольётся в "мейнстрим" Запада против РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что у Сербии будет достаточно сил и суверенитета, чтобы не стоять в очереди на "мейнстрим" коллективного Запада. Об этом он заявил во время интервью телеканалу Республики Сербской ATV.

"Сербы в Белграде — наши друзья, это наши братья и сёстры, это наши партнёры, это стратегические партнёры. И это самое главное. Мы очень заботимся о наших отношениях с Белградом. Эти отношения вовсе не основаны на принципе взаимной выгоды, они имеют очень древние исторические корни, духовные корни. Мы очень близки. Мы родственники. Но мы также знаем, что на них оказывается даже большее давление, чем на Республику Сербскую. Мы видим это и знаем, какой политической мудростью и настойчивостью должен обладать президент Вучич", — сказал Песков.

При этом он заметил, что Россия не против отношений Белграда с западными странами, так как Сербия является суверенным государством и может поступать по своему усмотрению. Песков уточнил также, что ничто не должно помешать развитию дальнейших отношений республики с РФ.

"Я надеюсь, что всё будет хорошо, будут проблемы, но мы будем решать их вместе путём диалога", — заключил представитель Кремля.