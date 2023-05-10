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10 мая, 10:17

Песков: Идея власти Польши о переименовании Калининграда граничит с безумием

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал решение власти Польши о переименовании Калининграда в Крулевец. По его словам, эта инициатива, как и инцидент, случившийся 9 мая на мемориальном кладбище советских воинов, где российскому послу Сергею Андрееву не дали возложить венок, уже больше, чем русофобия.

"Это даже уже не русофобия, это такие граничащие с безумием процессы", — оценил произошедшее представитель Кремля.

Агрессивная толпа помешала послу России возложить цветы на кладбище-мавзолее в Польше

Агрессивная толпа помешала послу России возложить цветы на кладбище-мавзолее в Польше

Ранее Лайф сообщал, что в Польше официально переименовали Калининград. Решение об отказе от употребления традиционного топонима приняло государственное ведомство по стандартизации географических названий. Там объяснили, что таким образом борются с Русским миром.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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