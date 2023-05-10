Песков: Идея власти Польши о переименовании Калининграда граничит с безумием

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал решение власти Польши о переименовании Калининграда в Крулевец. По его словам, эта инициатива, как и инцидент, случившийся 9 мая на мемориальном кладбище советских воинов, где российскому послу Сергею Андрееву не дали возложить венок, уже больше, чем русофобия.

"Это даже уже не русофобия, это такие граничащие с безумием процессы", — оценил произошедшее представитель Кремля.