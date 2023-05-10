В Польше официально переименовали Калининград
В Польше официально переименовали Калининград и рекомендовали местным жителям использовать только новое название — "Крулевец". Об этом сообщает портал Interia.
Решение об отказе от употребления традиционного топонима приняло государственное ведомство по стандартизации географических названий. Там объяснили, что таким образом борются с "Русским миром".
"Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Республики Польша <...> приняла решение о том, что для города Калининграда рекомендуется использовать исключительно польское название "Крулевец" и не рекомендуется использовать на польском языке название "Калининград", — говорится в сообщении ведомства.
Аналогичное решение было принято в отношении всей Калининградской области, которая отныне в Польше будет называться "Крулевецкой".
Ранее Лайф писал, что школа при Посольстве РФ в Польше возобновила работу после захвата её здания. Речь о ситуации, которая произошла в конце апреля: представители мэрии Варшавы и полиция взломали ворота и проникли в школу при дипмиссии.
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