В Польше официально переименовали Калининград и рекомендовали местным жителям использовать только новое название — "Крулевец". Об этом сообщает портал Interia.

Решение об отказе от употребления традиционного топонима приняло государственное ведомство по стандартизации географических названий. Там объяснили, что таким образом борются с "Русским миром".

"Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Республики Польша <...> приняла решение о том, что для города Калининграда рекомендуется использовать исключительно польское название "Крулевец" и не рекомендуется использовать на польском языке название "Калининград", — говорится в сообщении ведомства.