Школа при Посольстве РФ в Польше возобновила работу после захвата её здания
Школа при российском посольстве в Польше вновь приступила к работе после того, как власти Варшавы провели рейдерский захват её здания. Об этом сообщил РИА "Новости" директор школы Леонид Щукин.
"Все кабинеты готовы. Учителя готовы... Школа начинает работать. Всё по расписанию", — подчеркнул он.
Щукин пояснил, что учебное оборудование перевезено, установлено и подключено, к занятиям готовы все 18 школьных кабинетов.
Напомним, 29 апреля представители мэрии Варшавы и полиция взломали ворота и проникли в школу при Посольстве России. Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что Москва этого не забудет, а в МИД РФ пообещали "очень жёсткий ответ", который "заставит поляков задуматься". Россия также подключила ООН к ситуации с рейдерским захватом русской школы в Варшаве.
ТАСС / EPA / Albert Zawada