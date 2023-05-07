В ФРГ предсказали катастрофические последствия провокаций Польши против России
DWN: Провокации Польши против РФ могут привести к мировой войне
Всяческие провокации властей Польши против России на вооружённое столкновение приведут в конечном итоге к мировой войне. Такое мнение высказал обозреватель Рональд Баразон в статье для издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten. По его словам, захват русской школы в Варшаве как раз-таки направлен на то, чтобы вызвать раздражение у Москвы.
"Польша в настоящее время прилагает интенсивные усилия, чтобы спровоцировать нападение России, чтобы отомстить стране с помощью НАТО в третьей мировой войне. <...> Мечта о сильном дяде НАТО, который уничтожит злых русских, быстро развеется", — подчеркнул журналист.
По словам обозревателя, новая мировая война приведёт к гибели миллионов людей, уничтожению городов, а большая часть территорий станет непригодной для жизни. Эти действия не принесут триумфа Польше. При этом союзники республики даже не подозревают, какие цели преследует Варшава. В этой связи журналист призвал Европу и США пробудиться и остановить разжигание войны. Кроме того, по словам Баразона, Запад заблуждается, что контролирует ситуацию на Украине, ведь конфликт может обостриться в любой момент.
Напомним, 29 апреля в столице Польши представители мэрии совместно с полицией взломали ворота и проникли в школу при российском посольстве. Позже власти выступили с требованием освободить здание. Глава Россотрудничества заявил, что Россия этого не забудет. Из-за захвата русской школы в Варшаве москвичи вышли на акцию протеста. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о праве России разорвать дипотношения с Польшей, но в этом случае пострадают россияне.
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