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7 мая, 06:54

В ФРГ предсказали катастрофические последствия провокаций Польши против России

DWN: Провокации Польши против РФ могут привести к мировой войне

Всяческие провокации властей Польши против России на вооружённое столкновение приведут в конечном итоге к мировой войне. Такое мнение высказал обозреватель Рональд Баразон в статье для издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten. По его словам, захват русской школы в Варшаве как раз-таки направлен на то, чтобы вызвать раздражение у Москвы.

"Польша в настоящее время прилагает интенсивные усилия, чтобы спровоцировать нападение России, чтобы отомстить стране с помощью НАТО в третьей мировой войне. <...> Мечта о сильном дяде НАТО, который уничтожит злых русских, быстро развеется", — подчеркнул журналист.

По словам обозревателя, новая мировая война приведёт к гибели миллионов людей, уничтожению городов, а большая часть территорий станет непригодной для жизни. Эти действия не принесут триумфа Польше. При этом союзники республики даже не подозревают, какие цели преследует Варшава. В этой связи журналист призвал Европу и США пробудиться и остановить разжигание войны. Кроме того, по словам Баразона, Запад заблуждается, что контролирует ситуацию на Украине, ведь конфликт может обостриться в любой момент.

Россия подключила ООН к ситуации с рейдерским захватом русской школы в Варшаве

Россия подключила ООН к ситуации с рейдерским захватом русской школы в Варшаве

Напомним, 29 апреля в столице Польши представители мэрии совместно с полицией взломали ворота и проникли в школу при российском посольстве. Позже власти выступили с требованием освободить здание. Глава Россотрудничества заявил, что Россия этого не забудет. Из-за захвата русской школы в Варшаве москвичи вышли на акцию протеста. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о праве России разорвать дипотношения с Польшей, но в этом случае пострадают россияне.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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