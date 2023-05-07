Всяческие провокации властей Польши против России на вооружённое столкновение приведут в конечном итоге к мировой войне. Такое мнение высказал обозреватель Рональд Баразон в статье для издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten. По его словам, захват русской школы в Варшаве как раз-таки направлен на то, чтобы вызвать раздражение у Москвы.

"Польша в настоящее время прилагает интенсивные усилия, чтобы спровоцировать нападение России, чтобы отомстить стране с помощью НАТО в третьей мировой войне. <...> Мечта о сильном дяде НАТО, который уничтожит злых русских, быстро развеется", — подчеркнул журналист.